Жена футболиста Малафеева преподнесла ему необычный сюрприз

Экс-голкипера «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева необычно разыграла его жена Екатерина. Об этом она сообщила подписчикам в своем аккаунте в Instagram, написала «Газета.ru».

Гримеры сделали девушку лысой, и Екатерина в таком виде показалась перед мужем, которого не видела около месяца. Таким образом, жене футболиста захотелось преподнести супругу необычный сюрприз.

«Вы бы видели его глаза! Он три минуты не мог прийти в себя. А я кайфанула от себя лысой», — рассказала Екатерина.

Вячеслав Малафеев в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2003 по 2012 год являлся игроком национальной команды России.