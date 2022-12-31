Общество 31 декабря 2022, 21:55 Ассанж попросился из тюрьмы на похороны Вествуд Sky: находящийся в тюрьме Ассанж попросит отпустить его на похороны кутюрье Вествуд РИА «Новости»

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Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что он хочет подать прошение, чтобы присутствовать на похоронах британского дизайнера Вивьен Вествуд. Об этом сообщил телеканал Sky.

Вествуд скончалась 29 декабря в Лондоне. Находящийся в британской тюрьме «Белмарш» Ассанж хотел бы проститься со своей давней подругой. Дизайнер активно поддерживала журналиста, когда он скрывался в посольстве Эквадора.

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«Джулиан собирается подать заявку на участие в похоронах», — заявила Стелла Ассанж.

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В июле 2020 года Вествуд устроила акцию против возможной экстрадиции основателя WikiLeaks в США, одевшись канарейкой. Смерть кутюрье заставила сделать Ассанжа первое заявление после его заключения в 2019 году.

«Вивьен была дамой и столпом анти-истеблишмента. Смелая, творческая, вдумчивая и хорошая подруга. Лучшая из Британии. Мне и многим другим будет ужасно не хватать ее», — заявил журналист.

Ранее музыкант из группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал освободить Ассанжа.