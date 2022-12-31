31 декабря 2022, 21:55
Ассанж попросился из тюрьмы на похороны Вествуд
Sky: находящийся в тюрьме Ассанж попросит отпустить его на похороны кутюрье Вествуд
Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что он хочет подать прошение, чтобы присутствовать на похоронах британского дизайнера Вивьен Вествуд. Об этом сообщил телеканал Sky.
Вествуд скончалась 29 декабря в Лондоне. Находящийся в британской тюрьме «Белмарш» Ассанж хотел бы проститься со своей давней подругой. Дизайнер активно поддерживала журналиста, когда он скрывался в посольстве Эквадора.
Реклама
«Джулиан собирается подать заявку на участие в похоронах», — заявила Стелла Ассанж.
Реклама
В июле 2020 года Вествуд устроила акцию против возможной экстрадиции основателя WikiLeaks в США, одевшись канарейкой. Смерть кутюрье заставила сделать Ассанжа первое заявление после его заключения в 2019 году.
«Вивьен была дамой и столпом анти-истеблишмента. Смелая, творческая, вдумчивая и хорошая подруга. Лучшая из Британии. Мне и многим другим будет ужасно не хватать ее», — заявил журналист.
Ранее музыкант из группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал освободить Ассанжа.
Джулиан Ассанж
Реклама
Реклама