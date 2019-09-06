  • Жена Доренко посоветовала Памфиловой жить в городе после нападения

    06 сентября 2019, 14:50

    Андрей Иванов

    Супруга журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала в своем Telegram-канале об опасности жизни за городом, комментируя нападение на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Она посоветовала жить в городе, так как в коттеджных поселках нападения грабителей — это обычное дело.
    Жена Доренко посоветовала Памфиловой жить в городе после нападения

    «Мы несколько лет жили недалеко от Эллы Памфиловой, в том же Истринском районе. Как и в ее поселке, в нашем есть охрана на КПП. При этом за четыре года, пока мы там жили, было два разбойных нападения», — написала Доренко.

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    Она отметила, что в одном случае хозяев пытали, а во втором глава семейства чуть не лишился глаза. И охрана помочь не смогла.

    По словам Доренко, ее покойный супруг для безопасности хотел завести самых больших и опасных собак, так как в тех домах, на которые нападали грабители, собак не было.

    «Расположение дома тоже имеет значение. Чем ближе к лесу, тем проще грабителям. А вообще — лучше в городе жить», — подытожила бывшая соседка Памфиловой.

    Ночью 6 сентября на дом главы ЦИК в городском округе Истра Московской области напал грабитель. Он несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».