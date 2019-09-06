Жена Доренко посоветовала Памфиловой жить в городе после нападения

«Мы несколько лет жили недалеко от Эллы Памфиловой, в том же Истринском районе. Как и в ее поселке, в нашем есть охрана на КПП. При этом за четыре года, пока мы там жили, было два разбойных нападения», — написала Доренко.

«Переживу и это». Памфилова кратко прокомментировала нападение грабителя Подробнее

Она отметила, что в одном случае хозяев пытали, а во втором глава семейства чуть не лишился глаза. И охрана помочь не смогла.

По словам Доренко, ее покойный супруг для безопасности хотел завести самых больших и опасных собак, так как в тех домах, на которые нападали грабители, собак не было.

«Расположение дома тоже имеет значение. Чем ближе к лесу, тем проще грабителям. А вообще — лучше в городе жить», — подытожила бывшая соседка Памфиловой.

Ночью 6 сентября на дом главы ЦИК в городском округе Истра Московской области напал грабитель. Он несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».