Жена бросила мужа и оставила ему пустую квартиру с посланием на стенах. Видео

Мужчина вернулся из командировки и нашел свою квартиру в Москве пустой. В ней не было ни жены с ребенком, ни почти никаких вещей. Он показал, что супруга оставила ему гневные сообщения на стене.

Москвич сделал трансляцию в одной из соцсетей, во время которой познакомил подписчиков со своей квартирой.

«Кухню ободрали, холодильник стырили, кабинет единственное не тронула», — рассказал он.

По его словам, исчезли также кровать, люстры. Совершенно пустыми оказались детская и одна из спален. На стенах жена оставила ему послания. Вот одно из них: «Я была готова отдать тебе весь мир, а ты все разрушил». Брошенный муж не стал комментировать слова супруги.

Это видео не осталось без комментариев. Многие осудили мужчину за то, что он подсчитывает материальные убытки, тогда как лишился семьи. Некоторые заметили, что просто так и таким образом от хорошего мужа не уходят.

В свою очередь автор видео подчеркнул, что и так бы отдал жене и ребенку все. По его словам, супруга обманула первого мужа на миллион, теперь решила обобрать и его. Москвич заметил, что она уже завела отношения с другим мужчиной. Автор ролика добавил, что в суде собирается бороться за свою дочь.