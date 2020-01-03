Жена больного раком онколога отозвалась на прощальное письмо мужа

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо. Врачу диагностировали рак желудка. Жена хирурга прокомментировала послание супруга.

«Не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Просто поверьте в это. Мне просто не повезло», — написал умирающий врач в Facebook.

По словам его супруги Анны, сейчас, когда болезнь зашла слишком далеко, они больше ничего не могут сделать для Андрея. Ему каждые два часа ставят капельницы. Это поддерживающая терапия, с помощью которой никак не вылечить обреченного мужчину.

«Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать», — сказала Анна.

По словам женщины, которые привело РИА «Новости», новогодние праздники семья встретила вместе, дома. Близкие окружили умирающего врача заботой. О том, что болезнь победить не получится, стало известно два месяца назад.