Жена Байдена переоделась в стюардессу и стала раздавать мороженое

Группа репортеров стала жертвой первоапрельского розыгрыша первой леди США Джилл Байден. Во время полета из Калифорнии в Вашингтон она переоделась стюардессой и раздавала на борту мороженое. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам журналистов, первая леди надела парик с короткими черными волосами, а на лицо нацепила черную маску. Оделась она в униформу бортпроводницы с бейджиком «Жасмин».

После того, как она раздала всем желающим мороженое, то вышла из салона, но вернулась через несколько минут уже без парика и без маски.

Журналисты отметили, что первую леди не узнали даже ее личные сотрудники, которые сильно удивились, когда «Жасмин» раскрыла свою истинную личность.

Джо Байден в своих мемуарах рассказывал, что каждое 1 апреля он просыпался с мыслью, какой розыгрыш на этот раз придумала его жена. В качестве примера он рассказал, что когда он был вице-президентом администрации Обамы, то Джилл спряталась в багажном отсеке правительственного борта. Когда проходящий мимо человек, хотел положить туда свой чемодан, то она с криками выпрыгнула на него, чтобы напугать.