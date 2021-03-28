Жен подводников наградили в России

В России появилась награда «Заслуженная жена подводника». Ее получили уже около 150 женщин. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Медаль „Заслуженная жена подводника“ получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта „Борей“ „Юрий Долгорукий“ и „Князь Владимир“», — говорится в сообщении.

Первое награждение состоялось 19 марта в главной базе подводных сил Северного флота в Гаджиеве.

В ведомстве объяснили, что награждать будут жен военнослужащих подплава, чей брак длится более 10 лет. Кандидатов на медаль выбирает командир экипажа подводной лодки. Кроме того, награду может получить вдова военнослужащего, который прошел службу в плавсоставе подводных сил Северного флота.

Президент России Владимир Путин ранее поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к награде всех ученых, которые работали над созданием прививок от коронавируса. Татьяне Голиковой поручено подумать над их материальным поощрением.