«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили до 25 мая

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Друзья, праздничные дни прошли спокойно. Благодарю всех, кто отвечал за безопасность на массовых мероприятиях! Но расслабляться пока рано: угрозы сохраняются», — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

В связи с этим, по его словам, вместе с руководителями силовых структур было принято решение продлить «желтый» уровень террористической опасности. Старовойт попросил жителей сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах.

В начале мая в Курской области в результате диверсии частично обрушился железнодорожный мост. ЧП произошло на 67-м километре дороги Суджа — Сосновый Бор. Эта железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. В результате никто не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело.