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    29 августа 2022, 17:05

    «Желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе

    Глава Севастополя Развожаев: режим террористической опасности продлится еще 15 дней

    Полина Гребенщикова

    В Севастополе еще на 15 дней продлили «желтый» уровень террористической опасности начиная с 18:00 29 августа. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе

    Губернатор подчеркнул, что власти и правоохранительные органы контролируют обстановку в городе. «Желтый» уровень террористической опасности является профилактической мерой, необходимой для продолжения эффективной работы спецслужб в усиленном режиме.

    «Всем жителям напоминаю, что все вместе мы должны быть более бдительными», — отметил Развожаев.

    Во время действия режима повышенной опасности жителям города рекомендуют быть внимательными, особенно в транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей их нельзя трогать и осматривать самостоятельно. В случае, если найдены беспилотные летательные аппараты, нужно сразу сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.