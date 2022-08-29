«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе

В Севастополе еще на 15 дней продлили «желтый» уровень террористической опасности начиная с 18:00 29 августа. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что власти и правоохранительные органы контролируют обстановку в городе. «Желтый» уровень террористической опасности является профилактической мерой, необходимой для продолжения эффективной работы спецслужб в усиленном режиме.

«Всем жителям напоминаю, что все вместе мы должны быть более бдительными», — отметил Развожаев.

Во время действия режима повышенной опасности жителям города рекомендуют быть внимательными, особенно в транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей их нельзя трогать и осматривать самостоятельно. В случае, если найдены беспилотные летательные аппараты, нужно сразу сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.