«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области | 360°

Общество 22 октября 2022, 08:10 «Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области Власти Курской области сообщили о продлении высокого уровня террористической опасности Telegram-канал губернатор Роман Старовойт.

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«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Уважаемые куряне! Приняли решение продлить действие „желтого“ уровня террористической опасности с 22 октября еще на 15 суток — до 6 ноября», — сообщил он.

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Жителей попросили оставаться бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках и ни в коем случае не прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам.

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Ранее указом президента России Владимира Путина в восьми регионах, в числе которых и Курская область, объявили средний уровень реагирования. Власти этих регионов при необходимости смогут вводить новые меры обеспечения безопасности.

Белгородская область также продлила действие «желтого» уровня террористической опасности до 6 ноября. До этой же даты будет сохраняться запрет на запуск петард, салютов и фейерверков.