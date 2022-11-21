Общество 21 ноября 2022, 08:26 «Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 6 декабря Гладков продлил «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области РИА «Новости»

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«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 6 декабря. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«„Желтый“ уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря», — написал он.

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Гладков 20 ноября сообщил об атаке на село Нижний Ольшанец в Белгородской области. По его словам, в результате случившегося пострадала женщина, она получила ранения ног. Также из-за обстрелов оказались повреждены частные дома.

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«Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области с 11 апреля. Регион находится на границе с Украиной и регулярно обстреливается ВСУ. В такой же ситуации оказался и Севастополь. Там «желтый» уровень террористической опасности продлили 12 ноября, он действует в городе до 27-го числа.