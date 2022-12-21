Общество 21 декабря 2022, 08:31 «Желтый» уровень террористический опасности продлили в Курской области на 15 дней Старовойт: «желтый» уровень террористический опасности продлили в Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Действие «желтого» уровня террористической опасности в Курской области продлили на 15 дней. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале объяснил это решение напряженной обстановкой.

По его словам, антитеррористическая комиссия провела заседание и решила с 17:00 21 декабря продлить действие «желтого», то есть серого, уровня террористической опасности в регионе еще на 15 дней. Участники заседания учли текущую стабильно напряженную обстановку, пояснил Старовойт.

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Вооруженные силы Украины 20 декабря обстреляли Суджанский район. В селе Махновка упали четыре снаряда, пострадала женщина. Три дома получили повреждения, один из них сгорел и, по словам губернатора, не подлежит восстановлению. За день до этого атаковали села Гуево Суджанского района и Елизаветовка Глушковского района. Среди местных жителей никто не пострадал, но снаряды попали в дома и газовую трубу.

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