Общество 19 ноября 2022, 00:21 Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в столичном регионе из-за гололедицы

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В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 22 ноября, об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Ранее желтый уровень объявляли до 19 ноября. Синоптики прогнозируют снегопад до конца недели. Сильные осадки ожидаются в ночь на 20 ноября.

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Дорожные службы перевели на усиленный режим работы, на дороги столичного региона на дежурство выйдут около 700 машин. Перед осадками трассы обработают ото льда, а после — начнут очищать от снега.

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К выходным снежный покров в Москве достигнет15 сантиметров, сообщили в Гидрометцентре. Столбики термометров опустят до отметки -14 градусов. Водителям посоветовали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию с впереди идущими машинами.

Синоптики обещают потепление в начале следующей недели, столбики термометра во вторник поднимутся до +3 градусов.