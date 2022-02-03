«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Жителей Москвы и Московской области предупредили о гололедице в четверг, 3 февраля. Из-за нее «желтый» уровень погодной опасности продлили до 23:00 4 февраля.

Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра. «Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.

По данным специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха в Москве и области будет укладываться в рамки многолетней климатической нормы, а атмосферное давление немного подрастет и составит 744 миллиметра ртутного столба.

«В течение дня погодные условия в столичном регионе будут определяться так называемой барической седловиной, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег», — рассказал Тишковец на своей странице в Instagram.

В Москве днем ожидается до -3…-5 градусов, в Московской области — от -2 до -7 градусов.