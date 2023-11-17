Общество 17 ноября 2023, 15:18 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 2 дня «Желтый» уровень погодной опасности на два дня объявили в Москве РИА «Новости»

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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, который продержится до 11:00 19 ноября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в столице температура опустилась ниже нуля. В связи с таким перепадом на дорогах города образуется гололедица. Водителям рекомендовали быть внимательнее и выбирать заранее пониженную передачу, а также соблюдать дистанцию.

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По словам синоптика Евгения Тишковца, сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше -2,1 градуса. В городе будет пасмурно, местами пройдет слабый снег.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Температура воздуха составила -2,3 градуса. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса.