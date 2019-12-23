«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана

Туман, окутавший Москву и Подмосковье, стал причиной введения «желтого» уровня погодной опасности. Он будет действовать до вечера понедельника, 23 декабря.

Предупреждение о потенциально опасных погодных явлениях опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве введен с 00:00 до 23:00 понедельника. В Подмосковье он действует до 21:00.

По данным на 06:00, из-за дымки в московском регионе видимость составляет более километра. Температура воздуха — порядка +4 градусов. Скорость юго-восточного ветра не превышает четырех метров в секунду. На улице облачно и влажно. Днем воздух прогреется до +7 градусов. Ожидается дождь.

Атмосферное давление утром понедельника составило 737 миллиметров ртутного столба.

Снег в Москве и Московской области, обещали синоптики, выпадет только к концу декабря. На этой неделе зимних осадков и похолодания ждать не стоит.

На минувшей неделе столица побила температурный рекорд: в ночь на четверг метеорологи зафиксировали порядка +6 градусов, что перекрыло максимум 1982 года.