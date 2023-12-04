Общество 04 декабря 2023, 11:04 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за метели Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве до 12:00 5 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с усилением ветра и метелью, передал Гидрометцентр России.

«Местами порывы ветра достигнут 16 метров в секунду, продолжится метель», — отметили в ведомстве.

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Кроме этого, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в Московской области. Там также будет сильный ветер, образуется гололедица со снежными заносами. Поэтому «желтый» уровень опасности сохранится в Подмосковье, как и в столице, до 12:00 завтрашнего дня.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за минувшую ночь в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Например, на ВДНХ к утру сугробы выросли с 19 до 30 сантиметров.