Общество 17 августа 2023, 10:15 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Москве на 17–18 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москву вернулась аномальная жара. Температура воздуха в ближайшие два дня прогреется до +31 градуса. В связи с этим в городе объявили желтый уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

По данным ведомства, сегодня столбики термометров уже поднимутся до максимальной отметки. Осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

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В пятницу, 18 августа, температура днем также составит +31 градус. Ночью она опустится до +15…+17 градусов. Возможно, пройдет кратковременный дождь, местами грозы.

Ранее представители МЧС России дали рекомендации москвичам по нахождению под палящими лучами солнца. Они подчеркнули, что не стоит забывать про головные уборы, защитный крем и воду.