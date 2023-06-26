Общество

26 июня 2023, 17:41

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра

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Гидрометцентр России объявил в Москве до 21:00 27 июня желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

В столице ожидают ветер с порывами до 15 метров в секунду. Из-за его интенсивности синоптики назвали погоду потенциально опасной.

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В Московской области сильный ветер сохранится до 0:00, а высокий уровень пожарной опасности — до девяти вечера 28 июня.

А к концу предстоящей рабочей недели в Москву придут дожди — смену погоды можно ожидать уже в четверг.

Ранее эколог рассказал, безопасны ли московские водоемы.

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