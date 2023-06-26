Общество 26 июня 2023, 17:41 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гидрометцентр России объявил в Москве до 21:00 27 июня желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

В столице ожидают ветер с порывами до 15 метров в секунду. Из-за его интенсивности синоптики назвали погоду потенциально опасной.

Реклама

В Московской области сильный ветер сохранится до 0:00, а высокий уровень пожарной опасности — до девяти вечера 28 июня.

А к концу предстоящей рабочей недели в Москву придут дожди — смену погоды можно ожидать уже в четверг.

Ранее эколог рассказал, безопасны ли московские водоемы.