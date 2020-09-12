«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе на воскресенье

«„Желтый“ — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение действует с утра воскресенья, 13 сентября. В московском регионе подует ветер с порывами до 17 метров в секунду, писала «Газета.ru». Непогода придет в Москву 13 сентября, в 09:00, и продлится до 15 сентября, 09:00. Что касается области: «желтый» уровень опасности распространяется на промежуток с 13 сентября, 07:00, до 15 сентября, 07:00.

«Желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра уже недавно объявляли в столице и Подмосковье, это было 3 сентября.

Осенние грибы появятся в подмосковных лесах уже в середине сентября. Если погода в итоге не сильно не разбушуется, собирать их можно будет до середины следующего месяца. «Грибная волна» ожидается через неделю-две. В лесу вырастут дождевики, лисички, маслята.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин уже советовал россиянам на выходных или идти за грибами, или ехать на юг. Погоду, установившуюся на черноморском побережье в Крыму и Краснодарском крае, он назвал шикарным продолжением лета.