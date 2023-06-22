Общество 22 июня 2023, 14:38 «Желтый» уровень опасности ввели в Петербурге из-за жары

Читать 360tv в

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Санкт-Петербурге из-за сильной жары. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

В ближайщие дни столбики термометров в городе поднимутся до +30 градусов. Жаркая погода будет сопровождаться сильным ветром и дождями. На фоне этого в Петербурге будет сохраняться объявленная ранее высокая пожарная опасность.

Реклама

Отмечается, что выше «желтого» уровня погодной опасности стоит оранжевый и красный.