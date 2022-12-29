Общество 29 декабря 2022, 19:15 Желтый уровень опасности введут в Петербурге из-за гололеда

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В Петербурге 30 декабря ожидается сильный гололед, из-за чего в городе объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным синоптиков, в пятницу циклон «Керстин» покроет город ледяной коркой. А это значит, что подготовиться нужно всем. Уже прогнозируется, что город встанет в глухую пробку. Это связано сразу с тремя факторами: последний день недели, последний день перед Новым годом и голодед.

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Опасаться стоит и пешеходам. Потому что в Петербурге так и не решили проблему с наледью и огромными сосульками на крышах. Кроме того, было уже несколько случаев, когда люди получили серьезные травмы, упав на скользкой дороге.

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