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    10 февраля 2021, 06:17

    Желтый уровень опасности в Москве продлили из-за гололедицы до 11 февраля

    Екатерина Шамина

    В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 11 февраля. Соответствующая информация разместили на сайте Гидрометцентра.

    Желтый уровень опасности в Москве продлили из-за гололедицы до 11 февраля

    «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

    Желтый уровень продлили из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 11 февраля.

    Кроме того, синоптики спрогнозировали, что на текущей неделе ночью температура в Москве опустится до -27…-25 градусов, а в Московской области до -30 градусов.

    Наиболее холодный период будет 9 и 10 февраля. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием.