Желтый уровень опасности в Москве продлили из-за гололедицы до 11 февраля

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 11 февраля. Соответствующая информация разместили на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Желтый уровень продлили из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 11 февраля.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, что на текущей неделе ночью температура в Москве опустится до -27…-25 градусов, а в Московской области до -30 градусов.

Наиболее холодный период будет 9 и 10 февраля. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием.