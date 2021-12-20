«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололеда

Гидрометцентр не стал отменять «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за гололеда. Такой вывод можно сделать, взглянув на прогностическую карту на сайте центра.

Теперь предупреждение о гололедице действует в столице и Подмосковье до 22:00 21 декабря.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

До последнего продления опубликованное предупреждение было до 21:00 20 декабря.

Температура воздуха в Москве 20 декабря начнет снижаться, что видно из актуальной информации о погоде на сегодняшний день на сайте Gismeteo. За день воздух охладится с -5 до -15 градусов, также усилится ветер. 21 декабря температура уже будет колебаться в районе -17…-21 — в столицу придут морозы, которые только усилятся к 22 декабря, если верить синоптикам.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», уже предупреждал, что москвичей ждут «русские морозы». В его прогнозе самым холодным днем стало 22 декабря. Тишковец объяснил, что за морозы в ответе «полярное вторжение».