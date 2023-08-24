Общество 24 августа 2023, 14:53 «Желтый» уровень опасности объявили в Москве в пятницу ночью Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень опасности в пятницу ночью РИА «Новости»

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявят в Москве и Подмосковье в ночь на 25 августа. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 четверга, 24 августа, до 09:00 пятницы, 25 августа.

Местами по области ожидается туман. Гидрометцентр России

Ранее москвичам пообещали сентябрьскую погоду 24 августа. Синоптики спрогнозировали осадки и не выше +18 градусов днем. Четверг может стать самым холодным днем недели или всего августа — такие температурные показатели характерны для начала второй декады сентября.

Также москвичей предупредили о кратковременных «ненадоедливых» дождях на предстоящих последних выходных лета.

А косметолог Олеся Панченко в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» сообщила, что осенью кожа потребует особого ухода. Список повседневных средств в это время года должен содержать больше питательных продуктов.