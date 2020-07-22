«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье

В Москве и области с утра среды, 22 июля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя.

Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении учреждения. Его цитирует РИА «Новости».

Предупреждение о грозе и дожде в Москве действует с 11:00 до 14:00 22 июля, в Подмосковье «желтый» уровень будет действовать с 9:00 до 17:00 того же дня.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «360», что в начале текущей недели в столичном регионе пройдут дожди из-за объединения двух циклонов. По ее словам, над регионом погоду продолжит диктовать малоподвижный циклон, который подпитает волна с юга и прохладный воздух с северо-запада.

Но несмотря на дождливую погоду в первой половине лета, метеорологи рассчитывают на тепло в августе. Кроме того, комфортную погоду обещают россиянам и предстоящей осенью. Теплым, по прогнозам синоптиков, будет и декабрь, но в январе погода войдет в норму и аномальной зимы не будет.