Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололеда

В Москве и Подмосковье продлили предупреждение о желтом уровне погодной опасности до утра пятницы. Его ввели из-за гололедицы на дорогах и тротуарах.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения до 04:00 31 января», — сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в среду днем в Москве будет облачно, в течение дня будет идти дождь со снегом, местами гололедица. Температура воздуха ожидается до +2 градусов, ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В ночь на четверг температура опустится до -1 градуса. Сохранится облачная погода и гололед, также возможны небольшие осадки. В течение 30 января синоптики прогнозируют снегопад с сохранением гололедицы, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Нынешняя зима продолжает быть аномально теплой. Синоптики считают, что до конца января характер погоды существенно не изменится, а средняя суточная температура будет самой высокой за последние 140 лет.