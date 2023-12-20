Общество 20 декабря 2023, 13:59 «Желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Москве Гидрометцентр продлил «желтый» уровень опасности в Москве из‑за гололедицы РИА «Новости»

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На территории Москвы и Подмосковья продлили «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с образовавшейся гололедицы из-за таяния снега. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья, 24 декабря, в Москве.

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Аналогичное предупреждение о потенциально опасной погоде появилось и для жителей Московской области.

Высота снежного покрова уменьшилась в столице еще на семь сантиметров. Тем не менее оттепель в городе закончится к выходным. На смену ей придут морозы: пойдет снег, давление опустится до рекордно низких значений, а воздух остынет до -7 градусов.