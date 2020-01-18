Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве и Подмосковье

Жителей центральной части России предупредили о сильном тумане в субботу, 18 января. В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщили в Гидрометцентре.

Опасность тумана в Москве и Московской области сохранится до 00:00 19 января.

В течение дня в Москве температура опустится до -2, будет облачно с прояснениями, местами туман. Осадков 18 января не ожидается. Ветер будет до 10 метров в секунду.

Накануне температура воздуха обновила очередной рекорд. В 13:00 воздух прогрелся до 4,3 градуса, таким образом был побит рекорд от 1925 года, когда на улице было 4,2 градуса выше нуля. В 16:00 погода вновь побила рекорд, когда температура поднялась до 4,4 градуса.

18 января по-прежнему будет аномально тепло, но побития рекордов не ожидается. Самым теплым этот день был в 2007 году, когда температура составила 5,1 градуса.