«Желтый» уровень опасности объявили в московском регионе из-за сильного ветра

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении погодных условий. Порывы ветра будут достигать почти 20 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Экстренное предупреждение, сообщили в Гидрометцентре, будет действовать с 03:00 19 февраля до 03:00 21 февраля.

«Желтый» уровень опасности означает, что погода потенциально опасна. Ожидается, что скорость ветра может достигать 15-18 метров в секунду.

Значительное потепление, которое поступило в России в последние дни, закончится нескоро. Температура будет выше нормы в ближайшую неделю. Сильного похолодания ждать не стоит. Столбики термометров если и опустятся, то не ниже -9 градусов в ночные часы.