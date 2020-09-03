Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении учреждения, которое цитирует РИА «Новости».

Предупреждение действует в Москве и Московской области с 9:00 четверга до 12:00 пятницы. В этот период времени порывы ветра могут доходить до 15 метров в секунду.

Гидрометцентр также предупреждает о пожарной опасности местами в Шатурском и Каширском районах до 13:00 пятницы, 4 сентября.

Накануне ураганный ветер повалил сразу два башенных крана на тюменской стройке. Момент происшествия засняли на видео рабочие. По информации Telegram-канал Baza, в результате ЧП никто не погиб. Травмы получили два строителя.

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается 3 сентября и в Курганской области. В пресс-службе областного главка МЧС сообщили, что такая погода может стать причиной отключения электричества и аварий. Кроме того, сильный ветер может опрокидывать деревья.