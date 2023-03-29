Общество 29 марта 2023, 20:31 «Железные нервы». Хуснуллин высказался о поездке Путина в Мариуполь Хуснуллин заявил о железных нервах Путина после его поездки в Мариуполь РИА «Новости»

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Вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал поездку президента России Владимира Путина в Мариуполь. У главы государства «железные нервы», сообщил Хуснуллин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Вообще, маршрут был спонтанный, и я хочу сказать, что у него (у президента РФ — прим. ред.) железные нервы», — поделился впечатлениями замглавы кабмина, сопровождавший главу государства.

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Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а несколько районов города объехал за рулем авто. Президент успел поговорить с местными жителями в микрорайоне Невском. Он осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места.

Российский лидер пояснял, почему лично посетил Мариуполь. По его словам, поездка назрела давно и на примере города нужно было посмотреть, как идут восстановительные работы.