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Железнодорожный вокзал отремонтировали в одном из районов Нового Уренгоя

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В отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя Коротчаево завершились ремонтные работы на железнодорожном вокзале. В здании появились комнаты отдыха, а зал ожидания увеличился со 100 до 130 мест. Об этом сообщило ИА “Север-Пресс”.

Подрядная организация обновила стены, витражи, оконные и дверные блоки, а также оборудовала новые системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции. 

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«Рабочие смонтировали новое крыльцо террасы и пандус. Сделали наружную отделку фасада, утеплили стены. Для реконструкции использовали только материалы отечественного производства», – сообщил заместитель директора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко.

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На привокзальной площади строители обновили пешеходные дорожки и бордюры, а также установили оборудование для слабослышащих и слабовидящих. 

Ненецкий автономный округ

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