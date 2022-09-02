Общество 02 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Железнодорожный вокзал отремонтировали в одном из районов Нового Уренгоя

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В отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя Коротчаево завершились ремонтные работы на железнодорожном вокзале. В здании появились комнаты отдыха, а зал ожидания увеличился со 100 до 130 мест. Об этом сообщило ИА “Север-Пресс”.

Подрядная организация обновила стены, витражи, оконные и дверные блоки, а также оборудовала новые системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции.

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«Рабочие смонтировали новое крыльцо террасы и пандус. Сделали наружную отделку фасада, утеплили стены. Для реконструкции использовали только материалы отечественного производства», – сообщил заместитель директора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко.

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На привокзальной площади строители обновили пешеходные дорожки и бордюры, а также установили оборудование для слабослышащих и слабовидящих.

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