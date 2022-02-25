Железнодорожный дрон запатентовали в России

Патент мобильного робототехнического устройства, предназначенного для размораживания и удаления льда с железнодорожных путей зарегистрировали в России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Роспатента.

Устройство состоит из комбинированного шасси на прорезиненном гусеничном ходу и тележки для движения по рельсам. Кроме того, в нем есть отвал для уборки снега, уборочная щетки, резервуар для размораживающей жидкости и оборудование для ее подачи и распыления. Предполагается, что устройство позволит сократить время и людские ресурсы по очистке железных дорог от наледи.