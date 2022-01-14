«Железная бабушка» отметила 100-летие, простояв босиком на гвоздях 100 секунд

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова из Белгородской области отпраздновала 100-летие. В свой вековой юбилей «железная бабушка» установила новый рекорд, простояв босиком на гвоздях 100 секунд, сообщил сайт Bel.ru.

Участница Курской битвы стала первой российской женщиной, которой в 100 лет удалось простоять босиком на гвоздях 100 секунд. При этом Колтакова якобы встала на гвозди впервые в жизни.

Достижение «железной бабушки» зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он рассказал, что Колтакова также хотела прыгнуть на тарзанке, но этим планам помешала ситуация с коронавирусом.

Мария Колтакова, несмотря на свои годы, регулярно устанавливает личные рекорды. Например, в 2018 году она совершил полет в аэротрубе. Долгожительница также уже дважды прыгала с парашютом, ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане и аэростате, была штурманом на соревнованиях по джип-триалу, каталась на картинге. А в 2021 году пенсионерка проехалась по полигону проехалась на танке Т-72 по полигону воинской части.