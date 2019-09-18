Желание россиян сократить поток мигрантов объяснили конкуренцией

Россиянам оказались недовольны количеством трудовых мигрантов в стране. За ограничение их притока выступили 72% жителей РФ. В профсоюзе трудящихся мигрантов «360» объяснили, в чем может заключаться причина такой неприязни.

Председатель организации Ренат Каримов заметил, что в Москве профсоюз не сталкивался с каким-либо негативом по отношению к иностранцам.

«Мигранты одеты все в грязные одежды. Люк канализационный открыт — в нем по пояс сидит мигрант. С лопатой зимой — мигрант, с метлой летом — мигрант. Если их убрать, предположим, москвичи должны надеть эту робу, залезть в этот люк… Вряд ли люди так думают. Скорее, они думают, что чистота в Москве — дело рук мигрантов», — сказал Каримов.

По его словам, другое положение дел может складываться в регионах. В том числе и там, где существуют проблемы с трудоустройством и откуда «граждане РФ сами приезжают в поисках заработка» в ту же Москву. На таких территориях отношение к мигрантам складывается не самое дружелюбное. Предпочтения работодателей на этот счет председатель профсоюза объяснил очень просто.

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«Почему их берут на работу, а не россиян? Потому что мигрантов эксплуатируют в хвост и в гриву, не обращая внимание на трудовое законодательство. Люди работают по 12 часов. Любезные российские работодатели предпочитают их российскому гражданину, который знает, что такое трудовой кодекс», — подчеркнул Ренат Каримов.

Он также предположил, что во время исследования об отношении к трудовой миграции респонденты путали это понятие с тем, которое обозначает «людей не из нашего города».

«Ведь много приезжих из российских республик, в том числе Северного Кавказа, которых тоже могут считать за мигрантов и отношение к которым тоже может быть негативным», — заключил Каримов.