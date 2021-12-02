Желание обратившегося к Путину мальчика из Якутии исполнили

Семье мальчика, который попросил корову в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, передали животное. Об этом сообщили в администрации правительства и главы республики.

«На днях от СХПК „Мындагай“ семье Сокольниковых передали корову», — передали в пресс-службе РИА «Новости».

О том, что мальчик попросил корову для помощи в хозяйстве своей семье, стало известно из социальных сетей. Ребенок дозвонился до прямой линии с президентом и обратился к сотруднику в связи со своим желанием. Его вопрос направили в Минсельхоз Якутии.

Тогда же семье было предложено принять участие в проекте «Агростартап», чтобы получить грант на приобретение животного. Министр сельского хозяйства Александр Атласов подчеркнул, что теперь семье не только отдадут корову, но и помогут с улучшением условий жизни.

Глава Якутии Айсен Николаев созванивался с ответственным ребенком и передал от него благодарность за содействие, уточнив, что вся семья очень довольна появлением новой коровы, которой уже дали кличку. Он подчеркнул, что помощь властей очень важна для маленьких частных хозяйств республики.