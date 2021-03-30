Желание иностранцев прививаться в РФ от коронавируса оценили в Думе

Депутат Госдумы Евгений Федоров обсудил с ИА Nation News предложение разрешить иностранцам приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса.

По словам парламентария, в первую очередь до прививок нужно допустить тех иностранцев, которые постоянно живут в России. Он напомнил, что в стране работает большое количество мигрантов.

«И естественно, что через них может распространяться эпидемия, поэтому разумно, учитывая, что РФ решила проблему доступа к вакцинам для своих граждан, расширить эту формулу и разрешить прививаться всем, кто находится на территории РФ», — заметил законодатель.

По его мнению, право и доступ к вакцинации должны иметь все, кто находится на российской территории.

«Другой вопрос, что это не должно быть бесплатно. Наше государство не обязано платить за граждан других стран. Это все-таки не скорая помощь», — добавил собеседник информагентства.