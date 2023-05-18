Общество 18 мая 2023, 08:46 Желающим участвовать в СВО студентам предложили давать академотпуск Депутат ГД Лантратова призвала давать академотпуск студентам, желающим участвовать в СВО РИА «Новости»

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Участие в специальной военной операции в качестве добровольца должно стать основанием для предоставления студентам отдельного академического отпуска. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщил RT.

Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении агентства. По словам парламентария, все больше студентов пользуются возможностью взять академотпуск для участия в СВО, однако сейчас он предоставляется только по медпоказаниям и семейным обстоятельствам и максимально только на два года. Лантратова предложила отдельно указать в качестве одного из оснований участие в спецоперации в качестве добровольца.

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Ранее Минпросвещения рекомендовало педвузам установить меры поддержки членам семей бойцов СВО. В качестве помощи рассматриваются ежемесячные и единовременные выплаты, предоставление жилья в общежитии в первоочередном порядке или снижение платы за комнату, а также назначение ежегодных компенсаций проезда до вуза, если студент живет в другом населенном пункте.