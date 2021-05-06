Желающим открыть автомойку на даче пригрозили штрафами

Дачников, развивающих на своем участке бурную коммерческую деятельность, ждет штраф и повышенный налог на землю по ставке 1,5% вместо 0,3%. Речь идет о разведении кур в больших масштабах, открытии автмоек и хостелов, рассказал «Российской газете» вице-спикер Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Содержать животных или птицу на даче можно с учетом ряда ограничений. Животные должны выращиваться для собственных нужд. Необходимо соблюдать санитарные нормы. На птицу и животных нужны ветеринарные паспорта. А у соседей не должно быть посторонних запахов.

Главный критерий здесь — жалобы соседей, права которых нарушают шум и запах от птицы, добавил Чаплин.

Строительство автомойки или хостела в СНТ противоречит виду разрешенного использования земель. Также садовый участок нельзя переоборудовать под автостоянку, склад пиломатериалов или свалку отходов, подчеркнул он.

Для надзора за дачными участками используют дроны. Росреестр следит за тем, чтобы участки не захватывали самовольно, а также использовали по назначению, сообщили изданию в ведомстве.