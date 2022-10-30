Желающих переехать в другие страны россиян стало вдвое меньше | 360°

Общество 30 октября 2022, 01:12 Желающих переехать в другие страны россиян стало вдвое меньше Опрос SuperJob: более 50% россиян не хотели бы переезжать в другие страны Unsplash

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Более половины россиян предпочли бы остаться в своей стране, даже если бы имели возможность переехать за границу. К такому выводу по результатам опроса пришли специалисты сервиса SuperJob, написали «Известия».

Опрос проводили среди жителей 377 населенных пунктов России. Всего на вопросы ответили 1,6 тысячи человек. Как выяснили специалисты, 51% экономически активных россиян не хотели бы уезжать в другие страны. По 3% респондентов заявили, что предпочли бы перебраться в Испанию, Италию или США. Еще по 2% выбрали для жизни Австралию, Канаду, Турцию и Швейцарию.

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Аналогичный опрос проводили в 2010 году. Тогда желание остаться в России было у 23% участников исследования. За 12 лет число желающих переехать жить в другие страны россиян снизилось вдвое.

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В конце августа ВЦИОМ сообщил, что количество мечтающих переехать за границу россиян сократилось до 10%. Такой показатель стал самым низким с 1991 года.

Также ВЦИОМ проводил опрос о патриотизме среди россиян. Патриотам своей страны назвали себя 92% жителей.