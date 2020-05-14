«Желаю ему только хорошего»: Поклонская не стала ругать Гордона за «символ предательства»

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Наталью Поклонскую символом предательства. Депутат и экс-прокурор Крыма спокойно отреагировала на выпад представителя СМИ.

Поклонская заметила, что никаких резких высказываний делать не намерена. Слова парламентария от крымского региона привело РИА «Новости».

«По поводу разных комментариев моего интервью Гордону скажу одно. Дмитрий во время нашего общения дал возможность мне высказаться, и это достойно», — подчеркнула Наталья Поклонская.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства, так как в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свою позицию.

«Желаю ему только всего хорошего», — заключила Поклонская.

Экс-прокурор Крыма впервые дала интервью украинскому журналисту. С Дмитрием Гордоном политик беседовала онлайн. В эфире телеканала «Украина 24» Гордон потом заявил, что беседа стала «документацией российской агрессии». Поклонскую он назвал символом предательства, напомнив, что до воссоединения Крыма с Россией та работала в украинской Генпрокуратуре.