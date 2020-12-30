Жители Новоалексеевки, где угнали машину скорой помощи, врачей ждут сутками

Жители Новоалексеевки Свердловской области, где неизвестный угнал машину скорой помощи, были возмущены произошедшим. Они рассказали, что из-за пандемии врача приходится ждать сутками.

Скорая помощь в Новоалексеевку приезжает из Первоуральска. Жителям приходится ее ждать по несколько часов.

«Ужасная ситуация. Кому-то стало плохо, он ждет врача, а машину угнали. Человек умереть может. И так не дождаться скорую, так еще и люди так поступают. У меня был случай, мне было плохо, температура поднялась до 39 градусов, но скорая смогла приехать только через сутки», — рассказала одна из местных жительниц.

В среду, 30 декабря, неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи в Новоалексеевке Свердловской области. Медики приехали в один из частных пансионатов к пожилой женщине. Как рассказала заведующая пансионата Елена Балгина, они вызвали врачей бабушке у которой поднялась высокая температура, больше 42 градусов.

«Приехавшие врачи осмотрели бабушку, поставили ей капельницу, затем водитель помог им принести носилки. Потом уже по камерам мы увидели, что в этот момент неизвестный мужчина сел в машину скорой помощи и уехал», — рассказала она.

Первой пропажу машины заметила Елена, затем врачи. Несколько секунд все были в шоке, водитель испугался и за бабушку, что вовремя не доставят в больницу, и за машину. Он боялся, что его уволят.

«Врачи вызвали вторую бригаду скорой помощи, которая приехала минут через 30 или 40. Я считаю, что это еще быстро, учитывая условия пандемии. Я работаю с момента, как открыли пансионат, и такое вижу впервые», — рассказала Елена Балгина.

Пресс-секретарь первоуральской городской больницы Татьяна Уварова рассказала, что машину нашли через 25 минут. Но эти 25 минут для скорой помощи, особенно во время пандемии коронавируса, бесценны. За это время бригада могла бы обработать еще один вызов. Сегодня станция скорой помощи работает на пределе.