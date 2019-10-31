Без микрокредитов зато с национальным интернетом. Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

Суверенный интернет

С 1 ноября в России вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете. Как уточнили разработчики инициативы, он призван сформировать на всей территории страны дублирующую резервную инфраструктуру. Ее задачей станет помощь в обеспечении бесперебойной работы российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или же иных нештатных ситуаций.

Документ был принят весной текущего года. В законе прописываются правила маршрутизации трафика на территории России, а также порядок контроля за их соблюдением. Роскомнадзор должен будет координировать «функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета».

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Запрет на микрокредиты под залог жилья

С начала ноября также официально запретят микрокредитным финансовым организациям выдавать займы под залог жилплощади. Также в качестве залога нельзя будет рассматривать доли в общем имуществе или же в долевом строительстве.

Но есть и исключения. Например, продолжить выдавать кредиты под залог жилья смогут микрокредитные организации, учредителем, участником или акционером которых является Российская Федерация.

Кроме того, все подобные компании продолжат кредитовать россиян под залог недвижимости, не являющейся жилой.

Нет паломническим поездкам и турам

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С начала месяца турагентства больше не смогут организовывать паломнические поездки и туры. Теперь эти функции передаются религиозным организациям.

Это следует из принятых поправок. В частности, по ним вводится определение понятия «паломник».

Так, паломник — это физлицо, совершающее путешествие или поездку для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, которые находятся на территории РФ и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях.

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Тахографы

С ноября станет обязательной установка тахографов на грузовых автомобилях, в том числе и для физлиц, если масса эксплуатируемого авто превышает 3,5 тонны. Аналогичные требования для юрлиц ранее уже вступили в силу — закон был принят осенью прошлого года.

Тахографы предназначаются для контроля соблюдений режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта. Раньше штрафы за несоблюдение этих требований грозили в основном водителям, хотя нередко на переработки их толкал работодатель.

Теперь за несоблюдение режима, а также за отсутствие или же неисправность тахографа, будут наказывать не только шоферов, но и компании или ИП, являющиеся их работодателями.

Квоты для иммигрантов

В России в начале месяца частичные изменения потерпят правила получения российского гражданства, вида на жительство, а также разрешения на временное проживание. Ввод нововведения проходил в три этапа: первые два завершились в сентябре и в октябре.

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Сейчас будут отменены квоты на получение разрешения на временное проживание для граждан бывшего СССР, а также тех, кто получил в России высшее образование.

Возможность воспользоваться упрощенной схемой будет у граждан Украины или лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины и признаны беженцами или получившие временное убежище на территории России.

Расширен также список тех, кто может претендовать на получение вида на жительство сразу, минуя разрешение на временное проживание.

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Новшества для автовладельцев

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С 1 ноября автомобилисты Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей смогут обойтись без заполнения бланков при оформлении легких ДТП.

Оформить ДТП по европротоколу — без вызова ГИБДД, — можно если в аварии было только два участника, нет пострадавших, а машины получили незначительные повреждения. Также у всех участников должно быть оформлено ОСАГО.

Теперь передать данные о ДТП можно также через электронные устройства, в частности через приложение «Госуслуг», телематическое устройство или «ЭРА-ГЛОНАСС», если автомобиль им оборудован.

Также с начала ноября в России перестанут выдавать бумажные ПТС — теперь документ будет существовать только в электронном виде.