Боярский рассказал, что после концерта получает много сообщений от предпринимателей и бизнесменов, которые столкнулись с серьезными последствиями из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса.

«В открытых источниках сообщается, что ответственные органы заявили о согласованности этих мероприятий и отсутствии нарушений. Напрашивается вопрос: вы ничего там не перепутали? Жду объяснений», — приводит слова Боярского ИА Nation News.

Отмечается, петербургский комитет по культуре проведет дополнительную проверку после жалоб пользователей соцсетей на выступление Басты, где, по их словам, не соблюдались коронавирусные ограничения.

«Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел», — добавили в комитете.