Россиянам рассказали, сколько выходных дней их еще ждет в 2022 году

Жителей России в оставшиеся месяцы 2022 года ждет еще 101 выходной день. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru.

Из них шесть дней — праздничные. До конца 2022 года россияне отпразднуют День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День труда и весны (1 мая), День Победы (9 мая), День народного единства (4 ноября).

Также выходными объявлены 7 марта, 2 и 3 мая, 10 мая, 13 июня.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос и выявил, что 78% россиян хотят работать четыре дня в неделю.

При этом около половины из них считают, что их компания не пойдет на сокращение числа рабочих дней.