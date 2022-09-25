«Ждем от России защиты». Жительница Донецка рассказала об обстрелах со стороны ВСУ | 360°

Эксклюзив 25 сентября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Ждем от России защиты». Жительница Донецка рассказала об обстрелах со стороны ВСУ Семья из Донецка рассказала об обстрелах со стороны украинских военных «360»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали территорию Донецка, рассказала «360» жительница города Инна Вайленко. После попадания снаряда в свой двор она вместе с детьми и матерью-инвалидом перебралась в Россию. В Подмосковье она привела на референдум свою маму и заявила, что жители Донбасса ждут защиты от российских властей.

По словам женщины, они проживали на окраине Донецка, где проходила линия соприкосновения.

Реклама

«До последнего думали, что никуда не поедем. Решение приняли в одночасье, когда к нам во двор прилетел снаряд с украинской стороны. Собрали с мамой что смогли и 2 августа пересекли границу», — рассказала Вайленко.

Реклама

У жительницы Донецка — двое детей. Мальчик еще не ходит в школу, а девочка учится во втором классе. Мама Инны Вайленко — инвалид без ноги, передвигается с помощью ходунков.

С 23 по 27 сентября в республиках Донбасса и на освобожденных территориях проводят референдумы по вопросу присоединения к России. По итогам первых двух дней голосования явка в ДНР составила 55,05%, заявил глава ЦИК республики Владимир Высоцкий.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

0 0 0 0 0 0