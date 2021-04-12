Биолог рассказал, когда ждать полчищ комаров

Из-за снежной зимы в России могут появиться полчища комаров. Это произойдет, если весна будет теплой. Насекомые появятся в конце апреля — в мае, сообщил радио Sputnik научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

Комары пробуждаются с приходом тепла. Для их личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам, сообщил биолог.

«Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают», — рассказал Марьинский.

В мае или конце апреля, если сохранится теплая погода, ожидается первая массовая волна этих насекомых.

Из-за обильных снегопадов этой зимой воды будет достаточно. Если не случится заморозков, то в мае комаров будет очень много, предсказал специалист.

«Если весна будет прохладной, то резкой волны выхода взрослых комаров мы не встретим. Чем меньше температура водоемов, тем медленнее развиваются личинки», — добавил Марьинский.

Что будет с комарами летом, по его словам, пока сказать нельзя.

«Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет», — предсказал собеседник.