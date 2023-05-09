Эксклюзив 09 мая 2023, 10:00 «Ждала этого момента два года». Волонтер — о параде Победы в Москве Волонтер призналась, что ждала участия на параде Победы два года

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Волонтерам, участвующим в параде Победы 9 мая, предстоит пройти конкурсный отбор, чтобы оказаться на торжественном мероприятии в сердце Москвы. Об этом «360» сообщила один из волонтеров.

«Мечтала попасть сюда два последних года. Смотрю сейчас, что делают солдаты, — это восхищает. Даже просто не передать словами», — рассказала девушка.

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Также волонтер отметила, что подготовка к параду началась еще вечером 8 мая.

«Кто начал с семи вечера, а кто-то — с 11. Делали раскладку подарков для ветеранов, готовились до трех ночи примерно. Потом проснулись в шесть утра и пришли сюда поздравлять всех прохожих с Днем Победы», — добавила она.

Парад Победы в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что мероприятие посетят несколько глав иностранных государств.