ЖД вокзал закроют на ремонт в Междуреченске

Железнодорожный вокзал закроют на ремонт в Междуреченске в Кузбассе. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Вокзал будет закрыт почти на год. Ремонт начнется в октябре этого года и продлится до августа следующего.

Сейчас специалисты закупают строительный материал и выбирают подрядчика. Визуально здание вокзала останется в прежнем виде, его укрепят и проведут косметический ремонт.

«Временный ж/д вокзал станции „Междуреченск“ разместится в трехэтажном здании поблизости. Там также будут работать кассы, зал ожидания и буфет», — рассказали в пресс-службе администрации города.